İŞKUR, salgını döneminde 57 milyarlık destek sağladı

Aktürk, İŞKUR’un işe yerleştirme hizmeti sunmaya, kurs ve programları uygulamaya devam ettiğini söyledi. İşsizlere iş temin ettiklerini, işçi arayan işverenlere de işçi yönlendirdiklerini aktaran Aktürk, bu hizmetlerin dışında aktif ve pasif iş gücü piyasası programları olarak adlandırdıkları programların da bulunduğunu dile getirdi. Aktif programlar sayesinde iş gücü piyasasının aradığı nitelikteki elemanları yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Aktürk, işverenlerin ihtiyaç duyduğu mesleklerde ve alanlarda iş gücünü geliştirmek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

“İşverenimizin ve çalışanımızın yanında olduk”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl 423 bin kişinin işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarından faydalandığını belirten Aktürk, şunları kaydetti: “Bu yıl temmuz sonu itibarıyla 277 bin vatandaşımızı iş başı eğitim programlarımızdan ve meslek eğitim kurslarımızdan faydalandırdık. Bu sayılarımız daha da artacak. Özellikle salgın döneminde işletmeler kapanmak veya çalışma sürelerini azaltmak durumunda kaldı. Biz de bu süreçte, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ve İŞKUR olarak işverenimizin ve çalışanımızın yanında olduk. Kısa çalışma ödeneği kapsamında oldukça yoğun bir destek verdik. Öncelikle kısa çalışma uygulamasının koşullarını esnettik. 600 günlük prim süresini 450 güne düşürdük. Hak kazanma koşullarında son 120 günde hizmet akdi olmasını 60 güne düşürdük. Böylece yararlanma kapsamını genişlettik ve daha fazla çalışanımızın kısa çalışmadan faydalanmasını sağlamış olduk. Kovid-19 döneminde yaklaşık 3,8 milyon kişiye 36,7 milyar lira destek sağladık. Bu oldukça büyük bir rakam.”

“Çalışanların işlerine devam etmelerini sağladık”

Kısa çalışma ödeneğinin sıkıntılı dönemlerde kullanılan en etkili argümanlardan biri olduğunun altını çizen Aktürk, “Kısa çalışma ödeneği sayesinde işletmelerimizin ayakta kalmasını, üretimin devam etmesini, imalatın sürdürülmesini, çalışanların işlerine devam etmelerini sağladık.” dedi. Bu imkandan faydalanamayanlara nakdi ücret desteği uygulamasını başlattıklarını anlatan Aktürk, işverenlerin kısa çalışma uygulamasından faydalandıramadıkları için işçileri ücretsiz izne ayırmak durumunda kaldığını anımsattı. Kovid-19 dönemini dikkate alarak ücretsiz izne ayrılan işçilere 30 Haziran 2021’e kadar nakdi ücret desteği verdiklerini ifade eden Aktürk, “Bu çerçevede 3 milyon kişiye 14 milyar destek sağladık. Bunun yanı sıra işsizlik sigortası uygulamamız devam etti. Yani işini kaybeden vatandaşlarımıza bu dönemde destek olmaya devam ettik. 1,2 milyon kişiye 6,5 milyar lirayı aşkın destek sağlamış olduk. Yani kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneğinin toplamı 57 milyar lirayı aşkın destekle vatandaşımızın, çalışanımızın, işverenimizin yanında olduk.” şeklinde konuştu.