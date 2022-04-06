İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR sonuçları sorgulama ekranı canlı!

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 10 bin personel alıyor. Bakanlık ÖSYM üzerinden KPSS puanı ile 10 bin sözleşmeli personel atamasını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Hemşire, ebe ve sağlık teknikerinin de bulunduğu farklı branşlarda 10 bin personel ataması yapıldı. Sözleşmeli sağlık personeli başvurusu ile birlikte Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 10 bin sürekli işçi alımı sürecini başladı. 15 Mart’ta başlayan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları 21 Mart’ta sona eredi. Başvuruların ardından heyecanla beklenen kura günü geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları ne zaman nereden açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edileceği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı persoenel adayları heyecan içerisinde sonuçları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman nereden açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura canlı yayın nasıl izlenir? İşte, Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi yapıldı mı?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel kura çekimi Bakanlık bünyesinde Ankara'da bugün saat 09.00'da başladı. Kura çekimi saat 18.00'e kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir. SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kadro ve branş dağılımı

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle: Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242.