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İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte, öğretmen ilanları

Kariyerine özel eğitim kurumlarında devam etmek isteyen öğretmenler için İŞKUR'dan güzel bir haber geldi. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte, öğretmen ilanları…

12 Eylül 2019 Perşembe 11:41
İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte, öğretmen ilanları

Kariyerine özel eğitim kurumlarında devam etmek isteyen öğretmenler için İŞKUR'dan güzel bir haber geldi. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte, öğretmen ilanları…

Binlerce öğretmen kariyerini kamu kurumlarında atanarak sürdürmek istiyor. Ancak bazı öğretmenler çalışma koşullarının değişmesi ya da atanamadıkları için özel kurumlarda mesleklerini sürdürmek istiyor. Bu nedenle öğretmenler sık sık öğretmen alımlarıyla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte, merak edilen “İŞKUR öğretmen alımı 2019” araştırmasının sonucu…

İŞKUR 16 branştan 650 öğretmen alımı gerçekleştirilecek. Öğretmenler için KPSS şartı aranmadığı belirtildi. İşte, 16 branşta açılan 650 öğretmen ilanı...

İlanlara nasıl erişim sağlanabilir?

Öğretmen ilanlarını esube.iskur.gov.tr/Istihdam sayfasından inceleyebilirsiniz.

Öğretmen adaylarından istenen şartlar nelerdir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış

En az 2 yıl özel öğretim kurumları deneyimi ve tecrübesi bulunan

İletişim gücü yüksek,

Eğitim teknolojilerini kullanabilen,

Hayat boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş

Öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın

Tercihen askerlik ile ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için)

Hizmet kalitesini yükseltip, Kurumun misyon ve vizyonuna uygun hareket edebilen

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:41
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