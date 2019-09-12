İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte, öğretmen ilanları Kariyerine özel eğitim kurumlarında devam etmek isteyen öğretmenler için İŞKUR'dan güzel bir haber geldi. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte, öğretmen ilanları…

Kariyerine özel eğitim kurumlarında devam etmek isteyen öğretmenler için İŞKUR'dan güzel bir haber geldi. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte, öğretmen ilanları… Binlerce öğretmen kariyerini kamu kurumlarında atanarak sürdürmek istiyor. Ancak bazı öğretmenler çalışma koşullarının değişmesi ya da atanamadıkları için özel kurumlarda mesleklerini sürdürmek istiyor. Bu nedenle öğretmenler sık sık öğretmen alımlarıyla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte, merak edilen “İŞKUR öğretmen alımı 2019” araştırmasının sonucu… İŞKUR 16 branştan 650 öğretmen alımı gerçekleştirilecek. Öğretmenler için KPSS şartı aranmadığı belirtildi. İşte, 16 branşta açılan 650 öğretmen ilanı... İlanlara nasıl erişim sağlanabilir? Öğretmen ilanlarını esube.iskur.gov.tr/Istihdam sayfasından inceleyebilirsiniz. Öğretmen adaylarından istenen şartlar nelerdir? Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış En az 2 yıl özel öğretim kurumları deneyimi ve tecrübesi bulunan İletişim gücü yüksek, Eğitim teknolojilerini kullanabilen, Hayat boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş Öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın Tercihen askerlik ile ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için) Hizmet kalitesini yükseltip, Kurumun misyon ve vizyonuna uygun hareket edebilen

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.