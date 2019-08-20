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İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusu İŞKUR alımları ne zaman 2019 İŞKUR iş ilanları

İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusu 2019. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayınladığı binlerce güncel iş ilanıyla iş arayan vatandaşların umudu olmaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanları merakla araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenevi İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusunda bulunacaklar MEB İŞKUR alım başvuru tarihini ve İŞKUR iş başvurusu naslı yapılır? sorusunu soruyor. İŞKUR alımları ne zaman 2019, İŞKUR alımları ne zaman açıklanacak 2019, İŞKUR iş ilanları, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2019 başvuru, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2018 2019, İŞKUR işçi alımı 2019, İŞKUR kayıtları ne zaman başlıyor 2019, İŞKUR personel alımı başvuru formu.

20 Ağustos 2019 Salı 09:17
İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusu İŞKUR alımları ne zaman 2019 İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayınladığı binlerce güncel iş ilanıyla iş arayan vatandaşların umudu olmaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanları merakla araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenevi İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusunda bulunacaklar MEB İŞKUR alım başvuru tarihini ve İŞKUR iş başvurusu naslı yapılır? sorusunu soruyor. İŞKUR alımları ne zaman 2019, İŞKUR alımları ne zaman açıklanacak 2019, İŞKUR iş ilanları, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2019 başvuru, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2018 2019, İŞKUR işçi alımı 2019, İŞKUR kayıtları ne zaman başlıyor 2019, İŞKUR personel alımı başvuru formu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Gürpınar Öğretmen Evi ve Aso Müdürlüğü bünyesindeki eksiklik için, 1 Aşçı ve 3 aşçı yardımcısı alımı yapacak. Devlet Su İşlerine bağlı olan Alanya Gazipaşa Sulama Birliği Başkanlığı 2 Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)  ve 2 Su Arıza İşçisi olmak üzere 4 kişi alacak.

İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusuna kimler başvuruda bulunur?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulnmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

En az ilköğretim ve lise mezunu olmak,

Alım yapılacak ilçede ikamet ediyor olmak,

Sağlık açısında görevini yapmasına engel olablecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartlar aranır. başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden iş ilanı numarası ile gerçekleştirebilirler. 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:17
  1. İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusu
  2. işkur milli eğitim bakanlığı iş başvurusu 2019
  3. İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusuna kimler başvuruda bulunur?
  4. İŞKUR alımları ne zaman 2019
  5. İŞKUR alımları ne zaman açıklanacak 2019
  6. İŞKUR iş ilanları
  7. İŞKUR okullara hizmetli alımı 2019 başvuru
  8. İŞKUR okullara hizmetli alımı 2018 2019
  9. İŞKUR işçi alımı 2019
  10. İŞKUR kayıtları ne zaman başlıyor 2019
  11. İŞKUR personel alımı başvuru formu

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