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Ekonomi İŞKUR Konya iş ilanları
Ekonomi

İŞKUR Konya iş ilanları

İŞKUR açık iş ilanları Konya, İŞKUR iş ilanları Konya Beyşehir, İŞKUR iş ilanları Konya bayan, erkek iş başvurusu, İŞKUR iş ilanları Konya Ereğli, Akşehir. Kamu kurum iş ilanlarının yanında özel sektör İŞKUR iş ilanları da iş arayanlar tarafından araştırılmakta. İŞKUR üzerinden hem kamu hem özel sektör iş ilanları yayınlandı. İŞKUR iş ilanları ile çok sayıda personel alımı yapılıyor. Peki İŞKUR iş ilanı personel alımları hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:48:00 - 2021-01-04 15:51:07
İŞKUR Konya iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan yeni ilanlarla 54 bin 689 açık işçi alımı yapılacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden İŞKUR iş ilanları araştırılırken Konya İŞKUR iş ilanları da en çok aranan iş ilanları arasında yerini almakta. İşte Konya İŞKUR iş ilanları listesi.

Konya İŞKUR iş ilanları

Sekreter alımları

Firmamız Bünyesinde Sekreter Olarak Çalışacak, Deneyimli, Bilgisayar Kullanabilen, Ön Muhasebe Bilgisi Olan, Tercihen İngilizce Diline Hakim Telefonda Ve Yüz Yüze Satış Tecrübesi Olan, Telefonda Ve Yüz Yüze Müşteri Ilişkilerini Yönetebilecek Ve Yönlendirebilecek, İletişimi Ve Ikna Kabiliyeti Yüksek, Bayan Çalışma Arkadaşları Aranmaktadır.

Şoför iş ilanları

Firmamızın bünyesinde kamyon kullanabilecek ve ehliyete sahip aktif çalışma arkadaşları arıyoruz. İşine sadık, dikkatli, temiz, iş arkadaşlarıyla uyumlu ve boşta kaldığı zamanlarda da depoda çalışacak eleman aranıyor.

Muhasebe elemanı

Tercihen Akınsoft Wolvox programına hakim muhasebe konusunda deneyimli kasa cari stok çek senet işlemlerine hakim personel alımı yapılacak.

Danışman iş ilanları

Şirketimiz Bünyesinde Tam Zamanlı Olarak Çalışabilecek Personel Aranmaktadır.

Aranan Şartlar

Üniversitelerin 2 Ya Da 4 Yıllık Bölümlerinden Mezun

İyi Derecede İngilizce Bilen

Devlet Destekleri Ve Projeler Konusunda Deneyimli Ya Da Ilgi Duyan

Araştırma Ve Fizibilite Yapmayı Seven

Aktif Araç Kullanabilen

Ofis Programlarına Hâkim

Konya’Da Ikamet Eden/Edecek Telefon Ile Görüşme Yapılmayacak Olup Sadece Online Başvuru Alınacaktır.

İŞKUR açık iş ilanları için tıklayın

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