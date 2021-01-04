İŞKUR Konya iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan yeni ilanlarla 54 bin 689 açık işçi alımı yapılacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden İŞKUR iş ilanları araştırılırken Konya İŞKUR iş ilanları da en çok aranan iş ilanları arasında yerini almakta. İşte Konya İŞKUR iş ilanları listesi.

Konya İŞKUR iş ilanları

Sekreter alımları

Firmamız Bünyesinde Sekreter Olarak Çalışacak, Deneyimli, Bilgisayar Kullanabilen, Ön Muhasebe Bilgisi Olan, Tercihen İngilizce Diline Hakim Telefonda Ve Yüz Yüze Satış Tecrübesi Olan, Telefonda Ve Yüz Yüze Müşteri Ilişkilerini Yönetebilecek Ve Yönlendirebilecek, İletişimi Ve Ikna Kabiliyeti Yüksek, Bayan Çalışma Arkadaşları Aranmaktadır.

Şoför iş ilanları

Firmamızın bünyesinde kamyon kullanabilecek ve ehliyete sahip aktif çalışma arkadaşları arıyoruz. İşine sadık, dikkatli, temiz, iş arkadaşlarıyla uyumlu ve boşta kaldığı zamanlarda da depoda çalışacak eleman aranıyor.

Muhasebe elemanı

Tercihen Akınsoft Wolvox programına hakim muhasebe konusunda deneyimli kasa cari stok çek senet işlemlerine hakim personel alımı yapılacak.

Danışman iş ilanları

Şirketimiz Bünyesinde Tam Zamanlı Olarak Çalışabilecek Personel Aranmaktadır.

Aranan Şartlar

Üniversitelerin 2 Ya Da 4 Yıllık Bölümlerinden Mezun

İyi Derecede İngilizce Bilen

Devlet Destekleri Ve Projeler Konusunda Deneyimli Ya Da Ilgi Duyan

Araştırma Ve Fizibilite Yapmayı Seven

Aktif Araç Kullanabilen

Ofis Programlarına Hâkim

Konya’Da Ikamet Eden/Edecek Telefon Ile Görüşme Yapılmayacak Olup Sadece Online Başvuru Alınacaktır.

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