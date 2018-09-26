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İŞKUR işbaşı eğitim programından yararlanma şartları?

Türkiye İş Kurumu yaniİŞKUR 15 yaşını tamamlayan gençleri istihdam sağlamak amacıyla İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı yapmakta. İŞKUR işbaşı eğitim programına katılmak için aranan şartlar neler? İŞKUR işbaşı eğitimden kimler yararlanabilir?

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:06
İŞKUR işbaşı eğitim programından yararlanma şartları?

Türkiye İş Kurumu yani  İŞKUR 15 yaşını tamamlayan gençleri istihdam sağlamak amacıyla İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) yapmakta. İŞKUR işbaşı eğitim programına katılmak için aranan şartlar neler? İŞKUR işbaşı eğitimden kimler yararlanabilir?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

 

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:06
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