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Ekonomi İŞKUR iş ilanları kamu personeli İŞKUR başvurusu
Ekonomi

İŞKUR iş ilanları kamu personeli İŞKUR başvurusu

İŞKUR iş alanları binlerce vatandaş tarafından merak edilmekte. İŞKUR açık iş ilanları üzerinden başta kamu kurumları olmak üzere üniversite hastanelerinin yanında özel sektör binlerce personel alımı gerçekleştirmekte. Kamu person alımı 2021, kamu personel alımı İŞKUR iş ilanları vasıtasıyla personel alımı gerçekleştirilmekte. İşte İŞKUR iş ilanları ile kamu personel alımı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:31:00 - 2021-01-04 15:31:37
İŞKUR iş ilanları kamu personeli İŞKUR başvurusu

İŞKUR üzerinden kamu memur alımlarının yanında kamu işçi alımlar ve özel sektör personel alımları gerçekleştirilmekte. İstihdam seferberliği kapsamında, her alanda ve her meslek grubunda eleman alımı devam ediyor. İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR'da halen iş için 46 bin kişi aranıyor.

Kamuda personel alımları iş ilanları

En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak. 

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis 

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel

Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı

Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi

Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel

Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi

Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel

Kamu personel alımları polis alimları

8 bin polis adayı için Polis Akademisi Başkanlığı'na başvurular başladı.

Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı.

Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.

İŞKUR iş ilanları

Özel sektörde istihdam alanları

Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844

Gazaltı kaynakçısı: 966

Makineci: 862

Temizlik görevlisi: 844

Ön muhasebeci: 717

Satış danışmanı: 591

Lojistik elemanı: 510

Başvurular için www.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekiyor.

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