İŞKUR kayıt yaptır online |Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) her gün pek çok şehir için onlarca yeni ilan yayımlıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuru yapmak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekiyor. Peki, İŞKUR’a kim başvuru yapabilir? İŞKUR’a nasıl kayıt yaptırılır?

İŞKUR iş ilanları, İŞKUR is başvurusu?

İŞKUR’a nasıl kayıt yaptırılacağı merak ediliyor. İŞKUR’a şubelerden ya da internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İş arayanların İŞKUR’A 14 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. İŞKUR web sitesine giriş yapıp 'İş arayan' kısmında yer alan 'Üye ol' bölümüne tıklayınız. Ardından gerekli adımları takip edip üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Sisteme üye olduktan sonra iş ara kısmından mesleğinize, deneyiminize göre ilanları görebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

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