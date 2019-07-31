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İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayınladığı günlük iş ilanlarıyla binlerce vatandaşa iş istihdamı sağlıyor. 31 Temmuz İŞKUR iş ilanlarını araştıranlar vasıflı vasıfsız olmak üzere temizlik görevlisi, ön muhasebeci, garson servis elemanı, paketlemeci, makineci, şoför, aşçı, elektrikçi, pazarlama satış danışmanı, çağrı merkezi elemanı başta olmak üzere yaklaşık 47 bin farklı meslek gruplarında personel aranıyor. İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunacaklar İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları, İŞKUR güncel iş ilanları sayfası, İŞKUR iş ilanları internet sitesi e şube üzerinden çok sayıda iş ilanları yayınlanmakta.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:15
İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayınladığı günlük iş ilanlarıyla binlerce vatandaşa iş istihdamı sağlıyor. 31 Temmuz İŞKUR iş ilanlarını araştıranlar vasıflı vasıfsız olmak üzere temizlik görevlisi, ön muhasebeci, garson servis elemanı, paketlemeci, makineci, şoför, aşçı, elektrikçi, pazarlama satış danışmanı, çağrı merkezi elemanı başta olmak üzere yaklaşık 47 bin farklı meslek gruplarında personel aranıyor. İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunacaklar İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları, İŞKUR güncel iş ilanları sayfası, İŞKUR iş ilanları internet sitesi e şube üzerinden çok sayıda iş ilanları yayınlanmakta.

İŞKUR’un resmi web sayfasında yer alan ‘’açık iş ilanları’’ kategorisinde 31 Temmuz itibari ile 46 bin 16 farklı güncel iş ilanı bulunmaktadır. Bu iş ilanları arasında ise vasıflı vasıfsız işçi alımı ile ilgili olarak tam 2 bin 234 şirkete ait ilan bulunmakta olup, 7 bin 632 kişiye istihdam sağlanacaktır. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı şartları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Daha sonrasında karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb detayları ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.  İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden ulaşılabilmekte.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:15
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