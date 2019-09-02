İŞKUR iş ilanları 2 Eylül İŞKUR kamu kurumları personel alımı
İŞKUR kamu kurumu ilanları iş arayanlar tarafından merak edilmekte. İŞKUR internet sitesi üzerinden farklı branşlarda binlerce personel alımı yapılıyor. Kamu personel alımlarının büyük bir kısma da İŞKUR üzerinden alınmakta. İŞKUR’da 2 Eylül 2019 tarihi itibari ile yeni kamu ilanları yayınlandı. Çok sayıda kurumunun yayınladığı iş ilanlarına göre geçici ve daimi olmak üzere çok sayıda personel ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılacağı bildirildi. İŞKUR iş başvuru şartları nelerdir? İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?02 Eylül 2019 Pazartesi 13:02
İŞKUR kamu kurumu ilanları iş arayanlar tarafından merak edilmekte. İŞKUR internet sitesi üzerinden farklı branşlarda binlerce personel alımı yapılıyor. Kamu personel alımlarının büyük bir kısma da İŞKUR üzerinden alınmakta. İŞKUR’da 2 Eylül 2019 tarihi itibari ile yeni kamu ilanları yayınlandı. Çok sayıda kurumunun yayınladığı iş ilanlarına göre geçici ve daimi olmak üzere çok sayıda personel ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılacağı bildirildi. İŞKUR iş başvuru şartları nelerdir? İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Türkiye’de başta belediye ve belediye iştirakleri başta olmak üzere birçok kamu kurumu İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınladı. İŞKUR’un ‘’Kurum Dışı Kamu işçi Alımı’’ kategorisinde yayınlanan alım ilanlarına göre; 55 meslek dalından toplamda 30 bin daimî işçi arıyor. İŞKUR başvuruları başlamış olup her bir iş ilanının son başvuru tarihi farklı olmak üzere 2019 Eylül ayının 10'una kadar devam etmektedir.
İŞKUR alımları hangi meslek gruplarında yapılacak?
Beden İşçisi (Genel) 8903
Temizlik Görevlisi 1914
Makineci (Dikiş) 1631
Kasiyer 1338
Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
Garson (Servis Elemanı) 989
Konfeksiyon İşçisi 792
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529
Aşçı 508
Diğer Satış Nezaretçileri 484
Şoför-Yük Taşıma 460
Reyon Görevlisi 457
Paketleme işçisi 427
Bulaşıkçı (Stevard) 358
Pazarlamacı 332
Ütücü 330
Elektrikçi (Genel) 315
Ambar/Depo Görevlisi 282
Aşçı Yardımcısı 277
Kalite Kontrolcü 263
Dokuma Konfeksiyon Makineci 261
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253
Forklift Operatörü 222
Sekreter 218
Satış Temsilcisi / Plasiyer 217
CNC Torna Tezgâhı Operatörü 215
Ayakçı (Tekstil) 209
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203
Kesimci (Konfeksiyon) 197
Beden İşçisi (Temizlik) 194
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194
Muhasebeci 183
Makine Mühendisi 177
Mutfak Görevlisi 170
Elektrik Teknisyeni 167
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147
Ayakkabı İmalatçısı 145
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142
Mermer İşçisi 140
Sevkiyat Görevlisi 138
İŞKUR iş başvuru şartları
1- Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR’a kayıtlı olmak
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, (kamupersoneli.net) suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
7-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
8-Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
9-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.
10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.
İŞKUR başvuruları nereden yapılacak?
İŞKUR iş ilanlarına İŞKUR e şube internet adresi üzerinden başvurulmakta.
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