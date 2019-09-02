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İŞKUR iş ilanları 2 Eylül İŞKUR kamu kurumları personel alımı

İŞKUR kamu kurumu ilanları iş arayanlar tarafından merak edilmekte. İŞKUR internet sitesi üzerinden farklı branşlarda binlerce personel alımı yapılıyor. Kamu personel alımlarının büyük bir kısma da İŞKUR üzerinden alınmakta. İŞKUR’da 2 Eylül 2019 tarihi itibari ile yeni kamu ilanları yayınlandı. Çok sayıda kurumunun yayınladığı iş ilanlarına göre geçici ve daimi olmak üzere çok sayıda personel ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılacağı bildirildi. İŞKUR iş başvuru şartları nelerdir? İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:02
İŞKUR iş ilanları 2 Eylül İŞKUR kamu kurumları personel alımı

İŞKUR kamu kurumu ilanları iş arayanlar tarafından merak edilmekte. İŞKUR internet sitesi üzerinden farklı branşlarda binlerce personel alımı yapılıyor. Kamu personel alımlarının büyük bir kısma da İŞKUR üzerinden alınmakta. İŞKUR’da 2 Eylül 2019 tarihi itibari ile yeni kamu ilanları yayınlandı. Çok sayıda kurumunun yayınladığı iş ilanlarına göre geçici ve daimi olmak üzere çok sayıda personel ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılacağı bildirildi. İŞKUR iş başvuru şartları nelerdir? İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Türkiye’de başta belediye ve belediye iştirakleri başta olmak üzere birçok kamu kurumu İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınladı. İŞKUR’un ‘’Kurum Dışı Kamu işçi Alımı’’ kategorisinde yayınlanan alım ilanlarına göre;  55 meslek dalından toplamda 30 bin daimî işçi arıyor. İŞKUR başvuruları başlamış olup her bir iş ilanının son başvuru tarihi farklı olmak üzere 2019 Eylül ayının 10'una kadar devam etmektedir.

İŞKUR alımları hangi meslek gruplarında yapılacak?

Beden İşçisi (Genel) 8903

Temizlik Görevlisi 1914

Makineci (Dikiş) 1631

Kasiyer 1338

Satış Danışmanı / Uzmanı 1228

Garson (Servis Elemanı) 989

Konfeksiyon İşçisi 792

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529

Aşçı 508

Diğer Satış Nezaretçileri 484

Şoför-Yük Taşıma 460

Reyon Görevlisi 457

Paketleme işçisi 427

Bulaşıkçı (Stevard)   358

Pazarlamacı  332

Ütücü 330

Elektrikçi (Genel) 315

Ambar/Depo Görevlisi 282

Aşçı Yardımcısı 277

Kalite Kontrolcü 263

Dokuma Konfeksiyon Makineci   261

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253

Forklift Operatörü 222

Sekreter 218

Satış Temsilcisi / Plasiyer  217

CNC Torna Tezgâhı Operatörü     215

Ayakçı (Tekstil) 209

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203

Kesimci (Konfeksiyon) 197

Beden İşçisi (Temizlik) 194

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194

Muhasebeci  183

Makine Mühendisi  177

Mutfak Görevlisi 170

Elektrik Teknisyeni  167

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147

Ayakkabı İmalatçısı 145

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142

Mermer İşçisi 140

Sevkiyat Görevlisi 138

İŞKUR iş başvuru şartları

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR’a kayıtlı olmak

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, (kamupersoneli.net) suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8-Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

9-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

İŞKUR başvuruları nereden yapılacak?

İŞKUR iş ilanlarına İŞKUR e şube internet adresi üzerinden başvurulmakta.

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:02
  1. İŞKUR iş ilanları
  2. 2 Eylül İŞKUR kamu kurumları personel alımı
  3. İŞKUR iş başvuru şartları nelerdir?
  4. İŞKUR başvuruları ne zaman?
  5. İŞKUR iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
  6. İŞKUR alımları hangi meslek gruplarında yapılacak?
  7. İŞKUR başvuruları nereden yapılacak?

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