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Ekonomi İŞKUR iş ilanlar İŞKUR açık iş ilanları işçi alımları
Ekonomi

İŞKUR iş ilanlar İŞKUR açık iş ilanları işçi alımları

Kamu işçi alımlarını merak edenler kamu personel alımı iş ilanlarını araştırmakta. Boru hatları ile petrol taşıma AŞ genel müdürlüğü İŞKUR üzerinden işçi alım ilanı yayınladı. Boru hatları ile petrol taşıma AŞ işçi alımları Türkiye İş Kurumu üzerinden 29 Ocak’ta kadar mühendis, uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 268 personel alımı yapılacak. Peki İŞKUR işçi alımı şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:03:00 -
İŞKUR iş ilanlar İŞKUR açık iş ilanları işçi alımları

İŞKUR iş ilanları ile binlerce vatandaş iş sahibi olmakta. Boru hatları ile petrol taşıma AŞ İŞUR üzerinden 268 işçi alımı yapıyor. İŞKUR işçi alım ilanına başvurular İlanlar 25.01.2021-29.01.2021 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet üzerinden yapılacak.

Kamu işçi alım şartları neler?

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. İŞKUR işçi alım ilan detayları içini tıklayın

İŞKUR açık iş ilanları için tıklayın

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