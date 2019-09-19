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İŞKUR iş ilanı İŞKUR alımları, başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanlarıyla hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de özel sektörün personel açığını temin etmek için bir köprü vazifesini yapmakta. İŞKUR iş ilanları ile günde binlerce kişi iş sahibi olurken yine İŞKUK alımları ile de ister kamu kurumu personel alımı isterse de özel sektör işçi alımları sayesinde istihdam kapısı devamlılık arz etmekte. Güncel İŞKUR ilanları ile beden işçisi temizlik görevlisi, makineci başta olmak üzere binlerce alım söz konusu. Peki İŞKUR alımları başvuru şartları neler? İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? İşte detayları.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:28
İŞKUR iş ilanı İŞKUR alımları, başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanlarıyla hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de özel sektörün personel açığını temin etmek için bir köprü vazifesini yapmakta. İŞKUR iş ilanları ile günde binlerce kişi iş sahibi olurken yine İŞKUK alımları ile de ister kamu kurumu personel alımı isterse de özel sektör işçi alımları sayesinde istihdam kapısı devamlılık arz etmekte. Güncel İŞKUR ilanları ile beden işçisi temizlik görevlisi, makineci başta olmak üzere binlerce alım söz konusu. Peki İŞKUR alımları başvuru şartları neler? İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? İşte detayları.

İŞKUR, hem kamu kurumu ve kuruluşlarının ihtiyacı olan memur, işçi alımının yanında özel sektöre de ihtiyacı olan işçi, personeli temin etmekte. İŞKUR iş ilanı bu nedenle yoğun ilgi görmekte. İŞKUR alımları yayınlanmasıyla birlikte İŞKUR başvurusu yapacakların İŞKUR iş ilanları başvuru şartlarının neler olduğunu merak etmekte. Güncel İŞKUR iş başvuruları 19-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta.

İŞKUR güncel iş ilanları alım yapılan iş kolları ve sayılarının bazıları şu şekilde: Beden işçisi 11277, temizlik görevlisi2252, makineci 1982, satış danışmanı (pazarlamacı) 1812, garson 1759, güvenlik görevlisi 1039, kasiyer 948.

İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapmak için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:28
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