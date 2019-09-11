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İŞKUR hastane personeli alım başvuru şartları İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu yayınladığı güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarında binlere kişiyi işe yerleştiriyor. İŞKUR iş ilanları sayfasına bakıldığında sağlık personeli alımlarının da yapıldığı görülmekte. İŞKUR sağlık personeli alım ilanında hemşire, hasta danışmanı, kayıt kabul görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılmakta. İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte "İŞKUR sağlık personeli alım başvuru şartları ne zaman" sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:04
İŞKUR hastane personeli alım başvuru şartları İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu yayınladığı güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarında binlere kişiyi işe yerleştiriyor. İŞKUR iş ilanları sayfasına bakıldığında sağlık personeli alımlarının da yapıldığı görülmekte. İŞKUR sağlık personeli alım ilanında hemşire, hasta danışmanı, kayıt kabul görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılmakta. İşte "İŞKUR sağlık personeli alım başvuru şartları ne zaman" sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

Sağlık Bakanlığı personel alımlarına başvuramayan sağlıkçılar İŞKUR üzerinden özel sağlık merkezleri ile hastanelerin sağlık personeli alım ilanı araştırıyor. İŞKUR güncel iş ilanları arasında hastanelerde çalıştırılmak üzere sağlık personeli alım ilanı göze çarpmakta. İŞKUR hastane personeli  ilanları yayınlandı. Yayınlanan İŞKUR alım ilanlarındada hemşire, kayıt kabul görevlisi, yaşlı bakım elemanı, sekreter, beden işçisi, hizmetli, teknik servis personeli ve sağlık personeli alımının yapılacağı görülmekte. Sağlık personeli İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunacakların KPSS şartı olmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından hastane çalışanı personelin alınacağı açıklandı.

İŞKUR hastane personeli alım başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlkoku, lise veya üniversite mezunu olmak,

İlan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Diksiyonu düzgün olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış , henüz askerlik çağına gelmemiş ya da tecilli olması,

Başvuru yapacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.

İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık personeli başvurularına İŞUR’un e şube sitesi üzerinden açık iş ilanları kısmından yapılmakta. 

 

İŞKUR sağlık personeli alımları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:04
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