İŞKUR güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR güvenlik görevlisi başvuru şartları

İŞKUR iş ilanları güncel olarak merak ediliyor. İŞKUR personel alımı ilanlarını resmi web sitesi iskur.gov.tr'de yayınlamaya devam ediyor. Yeni yayınlanan ilanda en az ilköğretim mezunu olmak koşulu ile silahlı/silahsız 2 bin güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR güncel iş ilanlarından güvenlik görevlisi alımı için gereken başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, İŞKUR güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilanlar ile binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye genelindeki pek çok kuruma ilköğretim mezunu olmak şartıyla güvenlik görevlisi alınacak.

İŞKUR güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Güvenlik görevlisi olmak isteyenler için İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilirler. Size uygun olan il ve şartları tamamlıyorsanız İŞKUR sistemine kayıt olarak başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR güvenlik görevlisi iş ilanı için tıklayınız

İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

· İŞKUR'un ana sayfasına girin.

· İŞKUR, kayıt sayfasında iş arayanlar ile iş verenleri ayırır ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sorar. Bu noktada, iş arayan olduğunuzu belirtin.

· İş arayanlar bölümünde hesap etkinleştirebilmek için e-posta ya da telefon numaranızı gi-rin. Girmediğiniz durumda, onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

· Karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul edin ve CV oluştur sekmesinden profil bilgilerinizi oluşturmak için isim soy isim, cinsiyet, şifre gibi sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girin. Kaydet butonuna tıklayın. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturur-sunuz.

· Karşınıza çıkan diğer sayfada; öğrenim durumunuz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozis-yonlar gibi bilgileri doldurun. İsterseniz, word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Bu aşamada profil fotoğrafı eklemeniz de önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Kayıt işleminden sonra İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirir.

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