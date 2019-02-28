İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: “2018’de 1 milyon 247 bin 308 kişinin istihdamına aracılık yaptık"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, tüm Avrupa Birliği 28 ülkesinin iş gücü piyasasına giren insan sayısının toplamının 609 bin olduğunu, Türkiye’de ise bu sayının 778 bin olduğunu söyledi. 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etiklerini belirten Uzunkaya, "Birileri istediği kadar olumsuz ifadeler kullansınlar ama kimse rakamları ve gerçekleri değiştiremez" dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ordu Valiliği ve Ordu Üniversitesinin katkılarıyla, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesindeki Morfoloji Binası Konferans Salonunda düzenlenen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı ‘İŞKUR Kampüste’ programında bir konuşma yaptı.

"2018 yılında 1 milyon 247 bin 308 kişinin istihdamına aracılık yaptık"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geldiği noktanın, geçmişe göre kat kat arttığını ve artmaya da devam ettiğine değindi. 2000’li yıllarda İŞKUR’un bir yılda yaklaşık 24 bin işçiye istihdam sağladığını, 2017 yılında ise Milli istihdam seferberliği ile İŞKUR’un 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık yaptığına değinen Uzunkaya, 2018 yılında dolar üzerinden yapılmaya çalışılan baskı sonrası, iş gücü piyasasının ve istihdamın olumsuz yönde etkilenmeye çalışıldığına dikkat çekti. İŞKUR’un şuanda zirvede olduğunu ve yeni hedeflere doğru yol adlığını aktaran İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “2018 yılında sayın bakanımızın ve elbette tüm paydaşlarımızın el birliği ile seferberliğine 1 milyon 247 bin 308 kişinin istihdamına aracılık yaptık. Yine yıl 2002, bu yıllarda üniversitelilerin istihdamı diye İŞKUR’un da gündeminde bir konu yok. Ama binlerle ifade ettiğimiz üniversitelilerin istihdamında, 2018 yılında 210 bin 359 kişilik üniversitelinin istihdamına aracılık ettik” diye konuştu.

“Birileri olumsuz ifadeler kullansınlar ama rakamlar değişmez”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birileri istediği kadar olumsuz ifadeler kullansınlar ama kimse rakamları ve gerçekleri değiştiremez. İşte Eurostad rakamları ortada. Biz, Türkiye’nin İstatistik Kurumunun rakamlarına da İŞKUR’un rakamlarına da güveniyoruz. Avrupa İstatistik Ofisi rakamları ortada. Üniversiteliler açısından özellikle ifade etmemiz gerekirse, 2007-2017 yılları arasında, 2,9’dan 6,4’e yani 3 buçuk milyon üniversitelinin istihdamını gerçekleştiren bir Türkiye’den bahsediyoruz.”

“4 milyonun üzerinde genç istihdamının olduğu başka bir Avrupa ülkesini göstermeniz mümkün değil”

Genç işçi istihdamına da değinen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Genç istihdamı elbette dünyanın en önemli meselesi ama 4 milyonun üzerinde genç istihdamının olduğu başka bir Avrupa ülkesini göstermeniz mümkün değil. Açıkça ifade etmeliyiz ki, işte Eurostad 2018 yılı 3’üncü çeyrek rakamları ortada. Tüm Avrupa Birliği 28 ülkenin iş gücü piyasasına giren insan sayısı 609 bin, Türkiye 778 bin. Yani bir taraf 778 bin kişiye iş bulacak, diğer tarafta 28 ülke 609 bin kişiye iş bulacak. Bütün bu zorluklara rağmen büyük mesafeler kat ettik. Üniversite öğrencilerimizi iş gücüne, daha doğrusu mezunlarımızın iş gücüne karılı yüzde 80’lerin üzerindedir, istihdamı yüzde 70’lerin üzerindedir. Üniversitelerimize yönelik yaptığımız çalışmayı ve Türkiye’nin istihdamı arttırma noktasında ortaya koyduğu, talimatlarıyla da İŞKUR’un liderlik ve öncülük yaptığı teşvikleri açıkça ifade etmeliyiz ki, dünyanın hiçbir ülkesinin ortaya koyabileceği yaklaşımlar değildir” şeklinde konuştu.

Uzunkaya ayrıca, hep birlikte güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirterek, kimsenin bu konuda endişesinin olmaması gerektiğine de vurgu yaptı.