  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil orduda kriz: ABD'nin silahları tükeniyor! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam Ümmetine önemli çağrı! 15 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 15 Nisan 2011: Hüsamettin Akmumcu'nun vefatı (Avukat/Milletvekili) Uyuşturucu taşıdığı iddia edildi! ABD'den tekne saldırısı Görüşmelere saatler kala sabotaj girişi! İran'ın kalbinde şiddetli patlama JD Vance'den tansiyon düşüren açıklama! Trump kapsamlı bir anlaşma peşinde Sınırda alev topu! Hizbullah’tan İsrail’e insansız hava araçları ve roketlerle darbe Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Gazze’de son 48 saatte 16 can kaybı ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak
Ekonomi
Ekonomi

İŞKUR Erzincan’dan iş arayanlara kritik uyarı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Veysel Güre Giriş Tarihi:
İŞKUR Erzincan'dan iş arayanlara kritik uyarı

Erzincan’da iş arayışında olan vatandaşların dolandırıcıların hedefi olmaması için bir açıklama yayımlayan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, resmi kanallar dışındaki aracılara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Türkiye İş Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan resmi açıklamada, Türkiye sınırları içerisinde iş ve işçi bulma süreçlerinde aracılık etme yetkisinin münhasıran Türkiye İş Kurumu’na ve bu kurumdan izin almış özel istihdam bürolarına ait olduğunun altı çizildi. Özellikle iş arayan bireylerden "dosya masrafı", "başvuru ücreti" veya "danışmanlık bedeli" gibi çeşitli isimler altında ödeme talep edilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmadığı, bu tür taleplerin doğrudan dolandırıcılık amacı taşıdığı ve büyük mağduriyetlere kapı araladığı ifade edildi.

 

Vatandaşların güvenli bir şekilde istihdam edilebilmesi için e-Devlet platformu, İŞKUR’un resmi web adresi ve fiziksel il müdürlükleri dışında kalan mecralara karşı temkinli olması istendi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, yetkisiz kişi ve kuruluşların internet üzerinden ya da sosyal medya aracılığıyla "iş garantisi" vaat ederek açtığı ilanların tehlikelerine dikkat çekildi. İl Müdürlüğü, bu kapsamda yürüttüğü denetimler neticesinde yetkisiz faaliyet gösteren dijital platformlar ve şahıslar hakkında gerekli hukuki ve idari yaptırımların kararlılıkla uygulandığını bildirdi. Sosyal medyadaki kontrolsüz ilanlara yönelik incelemelerin devam edeceği vurgulanırken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm başvuru süreçlerini yasal ve şeffaf zeminlerde yürütmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23