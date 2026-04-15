İŞKUR Erzincan’dan iş arayanlara kritik uyarı

Türkiye İş Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan resmi açıklamada, Türkiye sınırları içerisinde iş ve işçi bulma süreçlerinde aracılık etme yetkisinin münhasıran Türkiye İş Kurumu’na ve bu kurumdan izin almış özel istihdam bürolarına ait olduğunun altı çizildi. Özellikle iş arayan bireylerden "dosya masrafı", "başvuru ücreti" veya "danışmanlık bedeli" gibi çeşitli isimler altında ödeme talep edilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmadığı, bu tür taleplerin doğrudan dolandırıcılık amacı taşıdığı ve büyük mağduriyetlere kapı araladığı ifade edildi.

Vatandaşların güvenli bir şekilde istihdam edilebilmesi için e-Devlet platformu, İŞKUR’un resmi web adresi ve fiziksel il müdürlükleri dışında kalan mecralara karşı temkinli olması istendi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, yetkisiz kişi ve kuruluşların internet üzerinden ya da sosyal medya aracılığıyla "iş garantisi" vaat ederek açtığı ilanların tehlikelerine dikkat çekildi. İl Müdürlüğü, bu kapsamda yürüttüğü denetimler neticesinde yetkisiz faaliyet gösteren dijital platformlar ve şahıslar hakkında gerekli hukuki ve idari yaptırımların kararlılıkla uygulandığını bildirdi. Sosyal medyadaki kontrolsüz ilanlara yönelik incelemelerin devam edeceği vurgulanırken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm başvuru süreçlerini yasal ve şeffaf zeminlerde yürütmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.