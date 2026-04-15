Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can yaklaşan büyük tehlikeye dikkat çekti.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, son yıllarda kalp krizi vakalarının giderek daha genç yaş gruplarında görülmeye başladığına dikkat çekti. Özellikle 30'lu yaşlarda artan vakaların yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Can, bu tablonun ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurguladı.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Genç bireylerin göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtileri çoğu zaman önemsemediğini belirten Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, erken tanının hayat kurtardığını hatırlattı. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimiyle kalp krizinin büyük ölçüde önlenebileceğini de belirten Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, son yıllarda kalp krizi vakalarının yalnızca ileri yaş grubunda değil, 30'lu hatta 20'li yaşlarda dahi görülmeye başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Bu değişimin en büyük nedeninin modern yaşam alışkanlıkları olduğuna dikkat çeken uzman, genç yaşta kalp krizi riskinin artık göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyledi.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Hareketsiz yaşam, fast food ağırlıklı beslenme, yoğun iş temposu ve kronik stresin kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, özellikle masa başı çalışan gençlerde riskin daha da arttığını ifade etti. Prof. Dr. Can, "Gün içinde neredeyse hiç hareket etmeyen, düzensiz beslenen ve yüksek stres altında yaşayan bireylerde kalp damar hastalıkları çok daha erken yaşta ortaya çıkabiliyor" dedi.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Gençler arasında yaygın olan sigara, özellikle de elektronik sigara kullanımının yanı sıra enerji içeceklerinin de kalp ritmini olumsuz etkilediğini vurgulayan Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, bu alışkanlıkların kalp krizi riskini katladığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, Özellikle yoğun kafein tüketiminin kalp üzerinde ani ve ciddi etkiler oluşturabileceğine de dikkat çekti.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Kalp krizinin her zaman şiddetli göğüs ağrısıyla ortaya çıkmadığını hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, genç bireylerde belirtilerin daha sinsi olabileceğini söyledi. Göğüste baskı hissi, nefes darlığı, çarpıntı, ani yorgunluk ve soğuk terleme gibi şikâyetlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Gençler bu belirtileri çoğu zaman yorgunluk ya da stres olarak yorumlayıp doktora başvurmuyor. Oysa erken müdahale hayat kurtarır" dedi. Ailede kalp hastalığı öyküsü olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Can, belirli aralıklarla yapılan kalp kontrollerinin muhtemel riskleri önceden ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

Kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değinerek şu önerilerde bulundu:

Foto - Kardiyoloji uzmanı tek tek anlattı: Kalp krizi gençleşiyor: Modern yaşam tarzı en önemli faktör

"Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigaradan uzak durmak, stresten mümkün olduğunca kaçınmak ve yeterli uyku almak." Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Kalbinizi korumak için küçük ama etkili adımlar atabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki kalp sağlığı, yaşam kalitesinin temelidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
Spor

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğ..
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
'Megastar' bar çıkışı vuruldu!
Dünya

'Megastar' bar çıkışı vuruldu!

Santiago’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Şili’de uzun yıllardır “Megastar” lakabıyla tanı..
Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız
Gündem

Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenecek PAB Genel Kurulu öncesi yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin kriz dönemlerinde bar..
Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!
Gündem

Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!

Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon ve ABD ablukası bölgeyi barut fıçısına çevirirken, Katar'dan sağduyu çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığı ..
Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular
Gündem

Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular

İstanbul’un fethi ve İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, haysiyetsiz bir provokasyon girişimine sahne oldu. Ecdad ya..
