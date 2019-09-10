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İŞKUR bekçi alımı 2019 başvuru şartları nedir?

İŞKUR ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Açıklanan ilana göre 24 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR bekçi alımı 2019 başvuru şartları nedir?

10 Eylül 2019 Salı 19:43
İŞKUR bekçi alımı 2019 başvuru şartları nedir?

İŞKUR ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Açıklanan ilana göre 24 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR bekçi alımı 2019 başvuru şartları nedir?

Bilindiği üzere bekçi ilanlarına ilgi çok fazla. İŞKUR'dan yayınlanan ilana göre 18 şehirde bekçi alımı gerçekleştirilecek. Özel sektörde bekçilik yapacak olan adaylar için her bir iş ilanı içerisinde farklı olarak başvuru şartı belirlenmiştir.

Bekçilik başvurusu için ne gerekli?

İŞKUR, 18 şehirde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayınladı. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleri ile beraber başvurularını gerçekleştirecekler.

İş başvuruları nasıl yapılır?

İş başvurusu yapmak isteyenler İŞKUR İl Müdürlüğü'ne doğrudan gidip başvuru yapabilirler. Ayrıca İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden de iş başvuruları yapılmaktadır.

İstihdam edilecek kişi sayısı nedir?

Beden İşçisi (Genel) : 9675

Beden İşçisi (İnşaat): 68

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 37

Beden İşçisi (Temizlik): 327

Bekçi Alımı : 24

Bekçilik alımında son aşamaya gelindi. Yazılı sınavın ardından ikinci aşama olan spor mülakatları tamamlandı ve son aşama olan sözlü mülakatların tarihi beklenmeye başlandı. Ancak sözlü mülakatların hangi tarihte yapılacağı bildirilmedi. Sözlü mülakatların eylül ya da ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Nasıl bekçi olunur?

2019 senesinde bekçi mesleğine alımları konusunda 17.000 adet Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Bu haberi duyan meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise akın akın sıraya girmiş durumda. Adaylar bu konudan aylar öncesinden bu yana bu tür ilanın paylaşılmasını beklemekteydi. Ancak paylaşımlardan sonra çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ilk önce sözlü sınav şartı kaldırıldı ve daha sonra ise ilk aşamada yazılı sınav ve daha sonra mülakat olacak şeklinde bilgi paylaşıldı. En son yapılan bilgide ise 2019 senesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı imzası ile beraber 7.000 adet Çarşı ve Mahalle alım planı yapacağını ve bunu 71 şehir için geçerli olacağını duyurdu. Bu durumda 17.000 adet kotadan 7.000 tanesi 71 şehir için belirlendi. Bunun dışında 10.000 adet bekçi alımı ile ilgili konu ise daha sonra paylaşılacaktır.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 19:43
  1. İŞKUR bekçi alımı 2019 başvuru şartları nedir?
  2. İŞKUR
  3. Iş Ilanları

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