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İŞKUR Antalya’dan, ilk 4 ayda 4 bin 800 kişi yararına program

İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat,2018 yılında İŞKUR Antalya olarak 12 bin 474 kişiyi işe yerleştirdiklerini hatırlatarak, bu yılın ilk 4 ayında ise4 bin 802 kişilik toplum yararına program açtıklarını kaydetti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:08
İŞKUR Antalya’dan, ilk 4 ayda 4 bin 800 kişi yararına program

İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat,2018 yılında İŞKUR Antalya olarak 12 bin 474 kişiyi işe yerleştirdiklerini hatırlatarak, bu yılın ilk 4 ayında ise4 bin 802 kişilik toplum yararına program açtıklarını kaydetti.


Antalya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2. Toplantısı, Antalya Vali Yardımcısı Sedat Sırrı Arısoy’un başkanlığında, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat,İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter YardımcısıAhmetCilavdaroğlu,TÜİK Bölge Müdürü Abdi Öncel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mahmut Kaplan’ın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Çalışma ve İş Kurumu Antalya İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


" Toplum yararına programa ilgi"


İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat sunumunda, 2018 yılında İŞKUR Antalya olarak 12 bin 474 kişiyi işe yerleştirdiklerini, aktif istihdam programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarındantoplam 13 bin 384 kişinin faydalandığını belirtti.


Tekkanat, 2019 yılının ilk 4 ayında 4 bin 802 kişilik toplum yararına program açtıklarını kaydetti.


Tekliflerininkabulünün ardından toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:08
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