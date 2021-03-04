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Ekonomi İŞKUR akaryakıt personel alımı ve başvuru şartları?
Ekonomi

İŞKUR akaryakıt personel alımı ve başvuru şartları?

İŞKUR üzerinden akaryakıt satış personel alım ilanı yayınlandı. Koronavirüs salgını sebebiyle zorlu bir dönemden geçen ülkemizde iş arayanlar İŞKUR iş ilanlarını yakından takip etmekte. Peki, İŞKUR akaryakıt satış personel alım ilanına nasıl başvurulur?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:35:00 -
İŞKUR akaryakıt personel alımı ve başvuru şartları?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sayfası üzerinden yayınlanan ilanlarda, farklı şehirlerde çalıştırılmak üzere 151 akaryakıt satış elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilkokul mezunu olup 50 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İŞKUR akaryakıt personel alımına nasıl başvurulur?

İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen adayların ilk yapması gereken şey İŞKUR’a kayıt olmaktır. Başvuruların olumlu olabilmesi için İŞKUR sayfası üzerindeki kişisel bilgilerin yani özgeçmiş, eğitim aldığı okul, iletişim bilgileri eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. İŞKUR akaryakıt personel alım ilanına başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2032 sitesine girerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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