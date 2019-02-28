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İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019| Fibabanka memur alımı başvurular nasıl yapılacak?

Türkiye İş Kurumu genel Müdürlüğü'nde yayınlanan ilanlardan biri de İŞKUR aracılığı ile 200 banka memuru alımı yapılacağının duyurulması oldu. Banka memuru olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'unbu ilanına yoğun ilgi gösteriyor. Peki ilanlara başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İŞKUR 200 banka memuru alımlarıyla alakalı detaylı bilgiler yazımızda...

28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019| Fibabanka memur alımı başvurular nasıl yapılacak?

Türkiye İş Kurumu genel Müdürlüğü'nde yayınlanan ilanlardan biri de İŞKUR aracılığı ile 200 banka memuru alımı yapılacağının duyurulması oldu. Banka memuru olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'un bu ilanına yoğun ilgi gösteriyor. Peki ilanlara başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İŞKUR 200 banka memuru alımlarıyla alakalı detaylı bilgiler yazımızda...

İŞKUR 200 banka memuru alımı ilanı

Son dönemlerde ilgi gören ilanlardan olan banka memuru alımlarına bir yenisi daha eklendi. Çok sayıda kişinin başvuru yapacağı tahmin edilen bu ilanlarla alakalı, gündeme yeni bir ilan daha geldi. Fibabanka bünyesine en az önlisans mezunu olan adaylar arasından 200 banka memuru alımı gerçekleştirilecektir.

Banka memurluğu başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR' da ilana çıkan Fibabanka, 200 banka memuru personel alımı yapacaktır. Yayımlanan ilanlar dahilinde adayların başvuruları alınmaya başlamıştır. 200 banka memuru personel alım ilanıyla alakalı adaylarda aranan başvuru koşullarının ortak noktaları şöyledir; kamu haklarından mahrum olmamak, T.C vatandaşı olması, sağlık problemi bulunmamak, iletişim becerisi gelişmiş olmak, kamu zararına faaliyetlerde yer almamış olmak, kendini geliştirmeye açık olmak, iletişim becerisi gelişmiş olmak ve güleryüzlü çalışma prensibini benimsemiş olmak, dış görünüşüne dikkat etmek, mesai saatlerine özen gösterecek olmak, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı benimsemiş olmak, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, bilgisayar kullanımını bilen ve MS-Office programlarını kullanabilen, müşteriyle ikili diyaloglar kurabilecek kişiler olması istenmektedir.

Başvurular nasıl yapılacak?

İŞKUR açık iş ilanları sayfasına giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne Fibabanka yazılması yeterli olmaktadır. Yayımlanmış tüm ilanlar karşınıza çıkacaktır. İŞKUR il ve ilçe müdürlüğünden yapılacak başvurularda, mutlaka ilan numarasını not edilmesi gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
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