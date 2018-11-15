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İskoçya'dan 'bağımsızlık' çıkışı: Zamanı geldiğinde...

İskoçya'dan bağımsızlık hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, zamanı geldiğinde İskoç halının bağımsızlığı seçeceği vurgulandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:26
İskoçya'dan 'bağımsızlık' çıkışı: Zamanı geldiğinde...

İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoçya'nın bağımsızlık davasını güçlendirdiğini ve zamanı geldiğinde İskoç halkının bağımsızlığı seçeceğinden şüphesi olmadığını söyledi.

İskoç parlamentosunda konuşan Sturgeon, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşmasını eleştirerek, anlaşmayla İskoçya'nın Kuzey İrlanda'ya nispetle rekabet gücünün azaltıldığını söyledi.

"İnsanlar endişeli"

Sturgeon, "Brexit süreci İskoçya’da bağımsızlık davasını her geçen gün güçlendiriyor. O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçecek. Bu akademik veya soyut bir tartışma değil, İskoçya’daki istihdam ve yaşam standardı için gerçek sonuçları var. Biz burada konuştuğumuz esnada Muhafazakar Parti hükümeti çöküyor. Ülke genelinde insanlar, işleri ve yaşam standartları için endişeli." dedi.

Sturgeon, partisinin Brexit anlaşmasına parlamentoda ret oyu vereceğini de bildirdi.

İskoçya'da 2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 55'le İngiltere ile birlik içinde kalma kararı çıkmıştı. İskoçya'nın İngiltere'den ayrılması durumunda AB'den de ayrılmış olacağı şeklindeki propaganda etkili olmuştu.

Brexit referandumunda yüzde 62 oranında AB'de kalınmasından yana oy kullanılan İskoçya'da, ülke genelinde Brexit tarafının kazanmasının ardından bağımsızlık talepleri yeniden yükselmeye başlamıştı.

Ancak yeni referandum talebi İskoç Ulusal Partisinin 2017 erken seçiminde 21 milletvekili kaybetmesiyle geçici olarak askıya alınmıştı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Londra'daki merkezi hükümetin yönettiği Birleşik Krallık çatısı altında yer alıyor.

 

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:26
  1. İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon
  2. Brexit

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