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Dünya İskoçya sapkınlıkta rekora koşuyor! 4 yaş üzeri çocuklar için akılalmaz karar
Dünya

İskoçya sapkınlıkta rekora koşuyor! 4 yaş üzeri çocuklar için akılalmaz karar

İskoçya hükümeti çocukların 4 yaşından itibaren anne ve babalarının iznine gerek olmadan cinsiyet değiştirebilecekleri yönünde bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 18:15:00 -
İskoçya sapkınlıkta rekora koşuyor! 4 yaş üzeri çocuklar için akılalmaz karar

 Yeniakit.com.tr 

İskoçya hükümeti tarafından pedagoglara yönelik yeni bir yönerge hazırlandı. Buna göre; 4 yaşından büyük çocuklar anne ve babalarının iznine gerek olmadan cinsiyetlerini ve bu doğrultuda isimlerini değiştirebilecekler.

Anne ve babalara haber verilmeyebilecek

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, İskoçya hükümetinin pedagoglara yönelik hazırladığı önergelerde, anaokulları da dahil olmak üzere eğitim gören 4 yaşından büyük çocuklar, kendi isteklerine göre cinsiyet değiştirebilecek. Haberde, cinsiyet değiştiren çocukların anne ve babalarına bilgi verilmeyebileceği, öğretmenlerin çocuklara kendi seçtikleri cinsiyet ve isimle hitap etmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Öte yandan yeni yönergeye göre, çocukların istedikleri tuvaleti kullanmalarına da izin verilecek. Okul üniformaları seçenekleri arasında ‘cinsiyetten bağımsız’ alternatifler bulunacak. İlkokul müfredatında ise cinsiyet değiştirmiş karakterler ve rol modeller yer alacak.

Karara tepki!

For Women Scotland örgütünün yöneticisi Marion Calder, İskoçya hükümetinin bu kararına tepki gösterdi. Calder, şöyle konuştu: “Şimdi bu çocuklar, tıbbi müdahale ile sonuçlanak ve gelecekteki tüm yaşamlarını etkileyebilecek bir şeye itiliyor. Çocuklara, özellikle de ilkokul öğrencilerine cinsiyetlerini değiştirebileceklerini öğretmemeliyiz, zira cinsiyet değiştirilemez."

İktidardaki Sosyal Demokrat Partisi'nin Sözcüsü Shirley-Anne Somerville ise, yeni önergelerin tıbbi cinsiyet değişikliğini desteklemediğini, yalnızca benzer sorunlarla karşı karşıya kalan çocukların zihinsel sağlıklarını ve haklarını önemsediğini savundu.

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Yorumlar

Sabetay Kemal

CAHAPE ye kalsa bizde de aynısı olur hatta yaş sınırı dört değil iki olur.
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