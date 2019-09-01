İskoçya derbisinde gülen taraf Celtic - Glasgow kentinin en köklü iki takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, deplasmanda Rangers'ı 2-0 yendi



İSTANBUL (AA) - İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Rangers'ı 2-0 yenen Celtic kazandı.

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 4. haftasında Ibrox Park'ta karşılaştı. Konuk takım Celtic, 32. dakikada Odsonne Edouard ve 90+3. dakikada Jonny Hayes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan Rangers'ta Jordan Jones, 90+6 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Celtic, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Rangers ise 9 puanla ikinci sırada kaldı.



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