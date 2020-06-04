Işkın kanserle mücadelede önemli rol oynuyor

Kuzukulağıgiller familyasına ait olan ışkın, dağlık alanlarda yetişen ve ekşimsi tadı olan bir ot türüdür. Halk arasında ıçgın, ıçkın, uçkun, uçgun, uşgun, uşkun, aşgın, aşkın, eşkin ve eşgin isimleriyle de bilinmektedir. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 'Yayla muzu' olarak da anılan ışkın, C vitamini bakımından oldukça zengin olmasının yanı sıra yüksek oranda A,B1,B2,E ve K vitaminleri de içermektedir.

Yapılan birçok araştırma, vitamin deposu olan ışkının içerdiği polifenol madde sayesinde oluşma ihtimali olan kanser hücrelerini yok ettiğini göstermiştir. Uzmanlar, pişirildiğinde ışkının kanserle mücadelede en etkili doğal ilaçlardan biri olduğunu söylemektedir. Özellikle mide hastalıklarına birebir geldiği bilinen ışkın, cilt rahatsızlıklarından şeker ve tansiyona kadar birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir. İşte ışkının mucizevi faydaları...

- Astım, nefes darlığı ve kuru öksürüğe birebir fayda sağlamaktadır.

- Işkın kan şekerini dengelemektedir. Bu özelliği ile birlikte diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

- Işkının iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

- İçerdiği polifenol madde sayesinde oluşma ihtimali olan kanser hücrelerini yok eder, kanserle mücadelede en etkili doğal ilaçlardan biridir.

- Stres, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara da birebir gelir.

- Günde 300 gram olarak tüketilen ışkın, vücudun ihtiyacı olan C vitamininin yüzde 50'sini sağlar. Işkın A,B1,B2,E ve K vitaminleri bakımından da oldukça zengindir.