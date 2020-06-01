İskilipli Atıf Hoca’nın kemiklerini sızlatacak ceza! Kel Ali zihniyeti Mersin’de hortladı

Faruk Arslan İstanbul

Kamu kurumlarında tek parti diktatörlüğü döneminin vesayetçi kalıntıları devam ediyor. Sosyal medya hesabından şehid İskilipli Atıf Hoca için “İslam alimi” ifadesi kullanan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Eğitim Bir Sen Mersin Şube Sekreteri Ertuğrul Yıldız’a disiplin cezası verildiği ortaya çıktı.

Tarihi rezalet

Profesyonel sendikacılık yaptığı gerekçesiyle aktif memurluk yapmayan Eğitim Bir Sen Mersin Şube Sekreteri Yıldız’ın Twitter hesabından, “Bazı arkadaşlarımızın paylaşımlarının, İskilipli Atıf Hoca’nın ve birçok İslam aliminin kemiklerini sızlattığını görüyor gibiyim… Yazık çok yazık” paylaşımı üzerine sosyal faşist medyanın hedef göstermesiyle harekete geçen Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) Yıldız’a kınama cezası verdi. MEM’in İskilipli Atıf Hoca’ya ‘İslam alimi’ denilmesinin ‘Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saygısızlık’ gerekçesi de tarihi rezalet olarak kayıtlara geçti.

Eğitim Bir Sen Mersin’in yargıya taşıdığı hukuksuzluk üzerine Mersin 2. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Savunma yapan MEM, skandal tutumunu burada da devam ettirdi. Mahkeme kayıtlarına geçen akıl almaz savunma şöyle: “Yıldız’ın paylaşımı incelendiğinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e doğrudan bir hakaret veya eleştiri yok, ancak vatana ihanet suçlamasıyla idam edilen İskilipli Atıf Hoca’ya ‘İslam Alimi’ göndermesi, toplumun bazı kesimleri tarafından Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilmiştir. 657 Sayılı DMK’nun ‘Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güveni sarsacak davranışından dolayı kınama cezasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.”

İskilipli Atıf Hoca’ya ‘İslam alimi’ denilmesinin suç sayılmasına tepki gösteren Eğitim Bir Sen Mersin Başkanı Abdullah Çelik, “Bu karar Kel Ali’lerin uyduruk İstiklal Mahkemeleri’ndeki hukuku ayaklar altına alması kadar ağırdır. İskilipli Atıf Hoca’nın kemikleri sızlatılmıştır. Bir kez daha haykırıyoruz ki, İskilipli Atıf Hoca hain değil alimdir” dedi.

1925 yılında çıkarılan Şapka Kanunu’ndan 2 yıl önce kaleme aldığı “Batı Taklitçiliği ve Şapka” adlı kitabından dolayı mahkemeye çıkarılan İskilipli Atıf Hoca, hakimin ‘masum’ dediği, savcının ‘en fazla 3 yıl hapis’ istediği yargılama sonucunda, Ankara’dan gelen talimatla 4 Şubat 1926 günü asılarak şehit edildi. İskilipli Atıf Hoca’nın “Zalimlerle mahşerde hesaplaşacağız” sözü tarihe geçti.