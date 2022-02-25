İskilip Belediye Başkanlığı memur alacak
Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Başvuru belgelerini 04.04.2022-06.04.2022 (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında);
a) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapabileceklerdir,
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresine gönderebileceklerdir.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
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