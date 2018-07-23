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İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada, Silahtarağa Karayolu Tüneli yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 Temmuz Salı günü saat 10.00'dan, 25 Temmuz Çarşamba saat 10.00'a kadar 24 saatlik su kesintisi olacağı bildirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi olacağı bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisinin yapılacağı bölgeler şu şekilde:

“Silahtarağa Karayolu Tüneli” nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:

Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Bayrampaşa İlçesi:

Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri’nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi’nin bir kısmı

Sultangazi İlçesi:

Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
  1. Sakarya
  2. İstanbul su kesintisi
  3. İSKİ

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