İSKİ’den kesinti açıklaması | İstanbul sular saat kaçta gelecek 14 Kasım Pazartesi
14 Kasım Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, İSKİ hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İSKİ’den kesinti açıklaması | İstanbul sular saat kaçta gelecek 14 Kasım Pazartesi
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : YASSIÖREN MAH,HASTANE MAH,HADIMKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 10:50:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler : YEŞİLYURT MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 15:33:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 15:02:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : YAYLA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 16:09:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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