  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İSKİ’den kesinti açıklaması | İstanbul sular saat kaçta gelecek 14 Kasım Pazartesi
Yaşam

İSKİ’den kesinti açıklaması | İstanbul sular saat kaçta gelecek 14 Kasım Pazartesi

14 Kasım Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, İSKİ hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-14 17:04:00 -
İSKİ’den kesinti açıklaması | İstanbul sular saat kaçta gelecek 14 Kasım Pazartesi

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İSKİ’den kesinti açıklaması | İstanbul sular saat kaçta gelecek 14 Kasım Pazartesi

İlçe        :              ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler     :              YASSIÖREN MAH,HASTANE MAH,HADIMKÖY MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-14 10:50:07.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler     :              YEŞİLYURT MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi   :              2022-11-14 15:33:03.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler     :              BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-14 15:02:58.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              TUZLA

Etkilenen Mahalleler     :              YAYLA MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-14 16:09:02.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi | BEDAŞ AYEDAŞ planlı kesinti saatleri elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi | BEDAŞ AYEDAŞ planlı kesinti saatleri elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

Yaşam

İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi | BEDAŞ AYEDAŞ planlı kesinti saatleri elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar oldu 14 Kasım
Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar oldu 14 Kasım

Ekonomi

Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar oldu 14 Kasım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23