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İSKİ'den 4 ilçeye uyarı: 20 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre; Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde bulunan bazı mahallelere 20 saat süreyle su verilemeyecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:32
İSKİ'den 4 ilçeye uyarı: 20 saat su verilemeyecek

İSKİ su kesintileri konusunda 4 ilçeyi uyardı. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kuzey Çevreyolu inşaatı İşi kapsamında, Mallkoçoğlu - Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle; 17 Ağustos 2018 Cuma günü 15.00 ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. 

Su Alamayacak Bölgeler:

Sultangazi ilçesi: Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesi.

Başakşehir ilçesi: Kayabaşı Mahallesi.

Arnavutköy ilçesi: Boğazköy İstiklal Mahallesi.

Eyüpsultan ilçesi: Pirinççi Mahallesi. İstanbullulara önemle duyurulur."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 17:32
  1. İstanbul
  2. İSKİ
  3. Sultangazi
  4. Başakşehir
  5. Arnavutköy
  6. Eyüpsultan

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