İSKİ sular ne zaman gelir? Esenler Kağıthane Sarıyer sular ne zaman gelir 26 Şubat
Ümraniye sular saat kaçta gelecek? 26 Şubat Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kesintinin kaç saat süreceğini, suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul güncel su kesinti saatleri 26 Şubat 2022
İstanbul’da arıza sebepli su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar bu sebeple kesintilerin kaç saat süreceğini merak ediyor. Peki, Kağıthane sulan ne zaman gelir?
İSKİ sular ne zaman gelir? Esenler Kağıthane Sarıyer sular ne zaman gelir 26 Şubat
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.02.2022 13:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Telsizler Mah,Ortabayır Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 26.02.2022 12:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kumköy (Kilyos) Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.02.2022 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Esenevler Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.02.2022 12:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.