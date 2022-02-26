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Yaşam İSKİ sular ne zaman gelir? Esenler Kağıthane Sarıyer sular ne zaman gelir 26 Şubat
Yaşam

İSKİ sular ne zaman gelir? Esenler Kağıthane Sarıyer sular ne zaman gelir 26 Şubat

Ümraniye sular saat kaçta gelecek? 26 Şubat Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kesintinin kaç saat süreceğini, suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul güncel su kesinti saatleri 26 Şubat 2022

Yeniakit Publisher
2022-02-26 14:25:00 -
İSKİ sular ne zaman gelir? Esenler Kağıthane Sarıyer sular ne zaman gelir 26 Şubat

İstanbul’da arıza sebepli su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar bu sebeple kesintilerin kaç saat süreceğini merak ediyor. Peki, Kağıthane sulan ne zaman gelir?

İSKİ sular ne zaman gelir? Esenler Kağıthane Sarıyer sular ne zaman gelir 26 Şubat

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler      :              Tuna Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.02.2022 13:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kağıthane

Etkilenen Mahalleler      :              Telsizler Mah,Ortabayır Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               26.02.2022 12:56

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Kumköy (Kilyos) Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.02.2022 14:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              İstiklal Mah,Esenevler Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.02.2022 12:27

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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