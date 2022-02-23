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Yaşam İSKİ sular ne zaman gelir 23 Şubat | Beykoz Kadıköy Silivri su kesinti saatleri
Yaşam

İSKİ sular ne zaman gelir 23 Şubat | Beykoz Kadıköy Silivri su kesinti saatleri

Beykoz sular saat kaçta gelir 23 Şubat Çarşamba | İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-02-23 16:04:00 -
İSKİ sular ne zaman gelir 23 Şubat | Beykoz Kadıköy Silivri su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Avrupa yakası su kesintileri ne zaman biter? Anadolu yakası su kesinti saatleri 23 Şubat:

İSKİ sular ne zaman gelir 23 Şubat | Beykoz Kadıköy Silivri su kesinti saatleri

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.02.2022 14:34

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Yavuz Selim Mah,Soğuksu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Çengeldere Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Baklacı Mah,Fatih Mah,Kavacık Mah,Acarlar Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama             :               Çavuşbaşı Kavacık Deposu 500 Lük Kolektör Gırış Vana Arızası Nedenı Ile 500Lük Cazıbe Hattından Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır

Başlama Tarihi   :               23.02.2022 11:13

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Çubuklu Mah,Çiğdem Mah,Acarlar Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.02.2022 11:27

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Acarlar Mah,Çiğdem Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.02.2022 13:38

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.02.2022 13:38

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Selimpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :               23.02.2022 11:04

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler      :              Alemdağ Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               23.02.2022 10:20

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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