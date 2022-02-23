İSKİ sular ne zaman gelir 23 Şubat | Beykoz Kadıköy Silivri su kesinti saatleri
Beykoz sular saat kaçta gelir 23 Şubat Çarşamba | İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Avrupa yakası su kesintileri ne zaman biter? Anadolu yakası su kesinti saatleri 23 Şubat:
İSKİ sular ne zaman gelir 23 Şubat | Beykoz Kadıköy Silivri su kesinti saatleri
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.02.2022 14:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Soğuksu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Çengeldere Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Baklacı Mah,Fatih Mah,Kavacık Mah,Acarlar Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Çavuşbaşı Kavacık Deposu 500 Lük Kolektör Gırış Vana Arızası Nedenı Ile 500Lük Cazıbe Hattından Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır
Başlama Tarihi : 23.02.2022 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Çiğdem Mah,Acarlar Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.02.2022 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Acarlar Mah,Çiğdem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.02.2022 13:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.02.2022 13:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 23.02.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Alemdağ Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 23.02.2022 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.