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Yaşam İSKİ su kesinti saatleri Ataşehir Başakşehir sular saat kaçta gelecek? 5 Eylül sular ne zaman gelir?
Yaşam

İSKİ su kesinti saatleri Ataşehir Başakşehir sular saat kaçta gelecek? 5 Eylül sular ne zaman gelir?

5 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-09-05 13:08:00 -
İSKİ su kesinti saatleri Ataşehir Başakşehir sular saat kaçta gelecek? 5 Eylül sular ne zaman gelir?

İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İSKİ su kesinti saatleri Ataşehir Başakşehir sular saat kaçta gelecek? 5 Eylül sular ne zaman gelir?

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Ömerli Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 08:50

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              İçerenköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 09:50

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Aşıkveysel Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 10:16

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              İkitelli Osb

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 11:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 10:40

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler     :              Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 11:14

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler     :              Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 11:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     :              50Yıl Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 11:21

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler     :              Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 10:53

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              Akçakese Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              05.09.2022 12:06

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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