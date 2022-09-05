İSKİ su kesinti saatleri Ataşehir Başakşehir sular saat kaçta gelecek? 5 Eylül sular ne zaman gelir?
5 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İSKİ su kesinti saatleri Ataşehir Başakşehir sular saat kaçta gelecek? 5 Eylül sular ne zaman gelir?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 05.09.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Aşıkveysel Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Akçakese Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 12:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.