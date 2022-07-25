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Yaşam İSKİ su kesinti saatleri | 25 Temmuz Esenler Kadıköy Beykoz sular kaçta gelir?
Yaşam

İSKİ su kesinti saatleri | 25 Temmuz Esenler Kadıköy Beykoz sular kaçta gelir?

Çatalca sular kaç gün kaç saat yok? 25 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ su kesinti saatleri | İstanbul sular kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 16:21:00 -
İSKİ su kesinti saatleri | 25 Temmuz Esenler Kadıköy Beykoz sular kaçta gelir?

İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor.

İSKİ su kesinti saatleri | 25 Temmuz Esenler Kadıköy Beykoz sular kaçta gelir?

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Celaliye Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 11:31

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Merkez Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 15:23

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Tuna Mah,Havaalanı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 13:45

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler     :              Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 16:08

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler     :              Soğanlık Yeni Mah,Orta Mah

Arıza Sebebi      :              Telekomünıkasyon Şırketlerı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 13:35

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kağıthane

Etkilenen Mahalleler     :              Çeliktepe Mah,Ortabayır Mah,Emniyet Evleri Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 12:31

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler     :              Aydınevler Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 14:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 10:35

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler     :              Evliya Çelebi Mah,Aydıntepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 14:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler     :              Fatih Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 11:33

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              Meşrutiyet Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              25.07.2022 11:50

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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