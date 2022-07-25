İSKİ su kesinti saatleri | 25 Temmuz Esenler Kadıköy Beykoz sular kaçta gelir?
Çatalca sular kaç gün kaç saat yok? 25 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ su kesinti saatleri | İstanbul sular kaçta gelecek?
İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor.
İSKİ su kesinti saatleri | 25 Temmuz Esenler Kadıköy Beykoz sular kaçta gelir?
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 15:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 16:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah,Orta Mah
Arıza Sebebi : Telekomünıkasyon Şırketlerı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah,Ortabayır Mah,Emniyet Evleri Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 12:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah,Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 25.07.2022 14:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Meşrutiyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.