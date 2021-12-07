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Siyaset İSKİ soygunu yanında devede kulak kalır! İBB'deki soygun Meclis gündeminde
Siyaset

İSKİ soygunu yanında devede kulak kalır! İBB'deki soygun Meclis gündeminde

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İBB tarihinin en büyük soygununu Meclis gündemine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:44:00 - 2021-12-07 16:16:47

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İBB'de düzenli bir şekilde ve sistematik soygun yapıldığını ileri sürdü. Bugüne kadar böyle yolsuzlukla karşı karşıya kalınmadığını söyleyen eden Canikli, "Bu tarihin en büyük yolsuzluğudur" diye konuştu.

Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yapılan bir takım ihalelerle tarihin en büyük soygununun yapıldığını söyledi.

Sadece 7 ihalede yapılan yolsuzluğun 1993'deki İSKİ skandalının yanında devede kulak kaldığını söyleyen Canikli, önümüzdeki günlerde tüm bunların görüleceğini kaydetti.

TBMM'de görüşmeler devam ederken İBB'de ihale yapıldığını ve devletin soyulduğunu ifade eden Canikli, bugüne kadar bir şirkete 1.8 milyar liralık ihale verildiğini ancak bunun 1 milyar 50 milyonunun fazla olduğunu, hırsızlık yapıldığını söyledi.

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