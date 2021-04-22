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Yaşam İSKİ güncel kesintiler | Sular ne zaman gelir 22 Nisan
Yaşam

İSKİ güncel kesintiler | Sular ne zaman gelir 22 Nisan

İSKİ güncel su kesintileri | İSKİ planlı kesinti bilgilerini önceden vatandaşlara iletiyor. Ancak ani kesintilerde önceden bilgi verilmiyor. İstanbul'un pek çok ilçesinde 22 Nisan tarihli su arıza bulunuyor. Peki, sular ne zaman gelir? İstanbul'da su kesintisi saatleri

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:35:00 -
İSKİ güncel kesintiler | Sular ne zaman gelir 22 Nisan

İstanbul’un pek çok ilçesinde 22 Nisan’da su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

İSKİ güncel kesintiler | Sular ne zaman gelir 22 Nisan

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