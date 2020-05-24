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Aktüel

İskenderun’dan Türkiye’ye bayram mesajı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde milletvekilleri, basın mensupları ve belediye başkanı, "Aramızda olsa da mesafe, kalplerimiz birlikte.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:08:41 -
İskenderun’dan Türkiye’ye bayram mesajı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde milletvekilleri, basın mensupları ve belediye başkanı, "Aramızda olsa da mesafe, kalplerimiz birlikte. İyi Bayramlar Türkiye" yazılı pankart açarak bayram kutlaması yaptı.


İskenderun Gazeteciler Cemiyeti tarafından Millet Parkı’nda organize edilen bayramlaşma programında sosyal mesafe kurallarına uyularak hep birlikte Türkiye’ye bayram mesajı verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez Ramazan Bayramını evinde geçirecek olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çalışan gazeteciler


“Aramızda olsa da mesafe, kalplerimiz birlikte. İyi Bayramlar Türkiye” Yazılı pankart ve ay yıldızlı balonlar ile bayram mesaj yollandı.


Hatay Milletvekilleri Abdülkadir Özel, Suzan Şahin, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İGC Başkanı Veysel Cıncık, birer konuşma yaparak korona virüs tedbirleri kapsamında bu bayramı evlerinde geçirmek zorunda olan Türkiye’ye sıcak ve duygu yüklü mesaj yolladılar.


Bayramlaşmada bayram lokumu ikram edildi.

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