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Yerel İskenderun'dan terör örgütü PKK'ya net mesaj!
Yerel

İskenderun'dan terör örgütü PKK'ya net mesaj!

Dün canlı bomba eylemi ve paramotor ile sızma girişiminin yaşandığı İskenderun'da vatandaşlar, evlerinin cam ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:51:00 -
İskenderun'dan terör örgütü PKK'ya net mesaj!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri inceleme ekipleri parmak izi ve delil toplama işlemlerini tamamladı.

İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlar balkonlarına, iş yerlerine Türk bayrağı astı.

İş yeri zarar gören bir esnaf, "Devlet yaralarımızı sarıyor. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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