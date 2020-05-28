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Ekonomi

İskenderun'da sahte içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:09:07 -
İskenderun'da sahte içki operasyonu

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli adres tespit edilerek, gözetim altına alındı. Elde edilen bulgular, istihbaratı doğrular nitelikte olduğundan operasyon kararı verildi. Şüpheli adreste yapılan aramada, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve bidonlarda bekletilen toplam 668 litre alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

- 1 milyon 610 bin liralık ekipman ve ham maddeye el konuldu

Öte yandan İskenderun'da söz konusu yakalamayla bu yılın ilk 5 ayında düzenlenen 8 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 610 bin liralık toplam 10,5 ton sahte alkollü içecek ile alkollü içki yapımında kullanılan ekipman ve ham maddeye el konuldu.

Bu operasyonlarda ele geçirilen alkollü içkilerin büyük çoğunluğunu, halk arasında "boğma rakı" diye tabir edilen içki oluşturdu. Boğma rakının yanı sıra, yurt dışı menşeli olan ve üzerinde bandrol bulunmayan şişelenmiş alkollü içecekler de yer aldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda açılan soruşturmalar devam ederken, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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