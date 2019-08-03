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İskenderun’da Sahil Güvenlik Yelken Kupası Şampiyonası düzenlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gençlik ve spor müdürlüğü organizesinde, İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü’nde “Sahil Güvenlik Yelken Kupası” ödül töreni düzenlendi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:59
İskenderun’da Sahil Güvenlik Yelken Kupası Şampiyonası düzenlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gençlik ve spor müdürlüğü organizesinde, İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü’nde “Sahil Güvenlik Yelken Kupası” ödül töreni düzenlendi.


31 Temmuz -2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ve 3 gün süren yarışmaya 40 sporcu katıldı. İskenderun Yelken Kulübünde düzenlenen ve sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olan yelken yarışmalarında aileler de heyecanlı anlar yaşadı.


Düzenlenen ödül törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Sahil Güvenlik Grup Komutan Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Nadir Ünal, M. Ali Dokuzoğlu, Doç. Dr. Ayşe Neslin Oğuzhan Akkoca, İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü Başkanı Meriç Özkaya ve sporcuların yanı sıra aileleri katıldı.


Dereceye giren sporcuları kutlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, “Yarışmalardaki azminiz ve mücadeleniz için hepinizi kutluyorum. Buradan aldığınız madalyaların üstüne Bodrum’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da aynı başarıyı gösterip oradan da madalyalar ile döneceğinize inancım tam” dedi.


İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise, “Bu önemli yarışmaların ilçemizde bulunan gençlerimizi yelken ve sörf sporunda geliştireceğine inanıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sahil Güvenlik Yelken Kupası yarışmalarına katılan tüm gençlerimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.


Sahil Güvenlik Yelken Kupası Yarışmaları, 3 gün sonunda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödüllerin verilmesinin


ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:59
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