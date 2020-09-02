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Aktüel İskenderun Teknik Üniversitesinden 2020-2021 akademik yılı açıklaması:
Aktüel

İskenderun Teknik Üniversitesinden 2020-2021 akademik yılı açıklaması:

"Uzaktan eğitim de dahil her türlü seçeneği göz önünde bulunduruyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 01:00:00 -
İskenderun Teknik Üniversitesinden 2020-2021 akademik yılı açıklaması:

HATAY (AA) - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Depci, 2020-2021 akademik yılıyla ilgili tüm değerlendirme ve hazırlıkların büyük bir hassasiyetle yapıldığını bildirdi.

Depci, yazılı açıklamasında, öğrencilerin sağlığının temel öncelikleri olduğunu aktararak, "Bununla ilgili tüm değerlendirmeleri yapıyor ve uzaktan eğitim de dahil her türlü seçeneği göz önünde bulunduruyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirilmesi de önem sırasında yine ilk sıralarda yer alan konu başlıklarımız arasındadır." ifadesini kullandı.

Prof. Tolga Depci, öğrencilerin merak ettiği tüm gelişmeleri yakın zamanda duyuracaklarını kaydetti.


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