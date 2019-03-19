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İskenderun Millet Parkı hizmete açıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından yaptırılan millet parkı hizmete açıldı.

19 Mart 2019 Salı 20:15
İskenderun Millet Parkı hizmete açıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından yaptırılan millet parkı hizmete açıldı.


İskenderun şehir merkezinde 50 dönümlük alan üzerine kurulan millet parkı düzenlenen törenle hizmete girdi. Fener Caddesi üzerinde eski Karayolları arazisinde yaklaşık 50 dönüm üzerine inşa edilen İskenderun Millet Parkı bölge halkının nefes alacağı bir yer haline dönüştü. İçerisinde yürüyüş parkuru, koşu yolu, bisiklet yolu, amfi tiyatro, yazlık sinema, kermes alanı, 750 araçlık otopark, basketbol, voleybol sahası ve biyolojik arıtmalı gölet bulunan Millet parkı İskenderunlularınsosyal, kültürel alanda birçok ihtiyacına cevap verecek konumda.


Açılış töreninde konuşan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yapılan parkın İskenderun halkının bir rüyası olduğunu ve bu rüyayı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Dingil,millet parkının 55 bin metre kare alan üzerine kurulduğunu ve 30 bin metre karesinin yeşil alan olduğunu belirterek, “Millet parkı İskenderunluların sosyal, kültürel alanda birçok ihtiyacına cevap verecek konumda yapılmıştır. Burayı sadece zabıta ve güvenlikle korumak mümkün değil. İskenderun halkının bu parka sahip çıkmasını istiyorum" dedi.



“Vatandaşın talepleri yerel hizmetlerde yoğunlaşıyor”


Hatay Valisi Rahmi Doğan ise, vatandaşların taleplerinin okul hastane gibi temel ihtiyaçlardan belediye hizmetlerine yöneldiğine dikkat çekti. Doğan, “Gelen talepleri dinlediğimizde taleplerin büyük çoğunluğu belediye hizmetleri ile alakalı hususlar. Artık vatandaşlarımız okul istemiyor hastane sağlık sıkıntılarından bahsetmiyor, vatandaşlarımız belediye hizmetlerinden yoldan, sudan, kanalizasyondan bahsediyor ve talepleri de bu yönde. Şöyle bir bakıyorum 55 bin metrekarelik bir alana böyle güzel bir parkı yapmak böyle bir hizmeti sunmak büyük başarıdır. Belediye başkanına şükranlarımı sunuyorum İskenderun halkı elbette bu parkın kıymetini bilecektir" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından İskenderun Millet Parkı dualarla hizmete açıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:15
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