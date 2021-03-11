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Dünya İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı
Dünya

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı

Mısır'ın İskenderiye Limanı açıklarında içinde farklı uyruklu 11 mürettebatın bulunduğu yük gemisinin batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:08:00 -
İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı

Mısır'ın İskenderiye Limanı açıklarında içinde farklı uyruklu 11 mürettebatın bulunduğu yük gemisinin batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Gemi personelinden 9 kişi kurtarılırken 1 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İskenderiye Limanı'ndan Beyrut Limanı'na doğru seyir halinde olan yük gemisinin Akdeniz açıklarında 03.45 sularında battığı aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar, 11 kişilik mürettebattan 9'unun canlı (7'si Suriye uyruklu, 2'isi Mısır uyruklu), 1'inin (Filistin uyruklu) cansız bedenine ulaşıldığı ve kayıp olan 1 kişi (Suriye uyruklu) için ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine destek amaçlı İskenderiye Deniz Kuvvetleri Üssü'nden olay yerine 5 birim gönderildiği kaydedildi.

Kurtarılan mürettebatın sağlık kontrolleri için civar hastanelere gönderildiği açıklandı.

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