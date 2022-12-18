İşkence çiftliğinde neler yapmışlar neler... Asın bu şerefsizleri...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dehşet çiftliğiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ejderha dövmeli çete lideri dahil 9 kişi tutuklanırken, 3 firari aranıyor. Çetenin 4'ü genç kız, 14 kişiye yaptıkları kan dondurdu. Genç kızları çiftliğe kaçıran çetenin günlerce döve döve tecavüz ettiği, kızlara zorla uyuşturucu vererek bağımlı yaptığı, bir genç kıza tecavüz ettikten sonra parmaklarını kestiği ortaya çıktı. Genç kızlara işkence ve tecavüzü kameraya çekip başka kızları tehdit etmişler.

Kan donduran çiftlik evi Balıkesir'in Edremit ilçesinde ortaya çıkarıldı. Kaçırdıkları 18 yaşındaki kıza tecavüz edip, parmaklarını kestikleri ileri sürülen çeteye operasyon yapıldı. Dehşeti yaşayan G.A. isimli kız, çete liderini sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti. Çetenin Edremit'teki onlarca esnafı da haraca bağladığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışma sonucunda Edremit'te esnafın korkulu rüyası haline gelen grupla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu grubun liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.

Örgütün Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp, elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı.

İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4'ü genç kız, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı. Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi.

Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı Köyü'ndeki çiftlik evine düzenlenen baskında örgütün cephaneliği de ortaya çıkartıldı.

Yapılan baskında özel bölmelere saklanmış 14 adet tabanca, 21 adet şarjör, 217 adet tabanca fişeği, 17,2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 adet sentetik hap, 6 adet tüfek, 4 adet tüfek şarjörü, 74 adet tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikayetçi olan G.A. (18), örgüt lideri Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti.

İşkence çiftliği! Günlerce döve döve tecavüz edip zorla uyuşturucu verdiler

G.A'nın örgüt tarafından bir ay önce kaçırıldığı örgüt üyeleri tarafından dövüldüğü, parmaklarının kesildiği ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin dayak izleri ve işkencenin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi.