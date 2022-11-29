İşkence bitmek bilmiyor! İstanbullu durakta, İmamoğlu dansta

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da eşi Dilek İmamoğlu ile yaptığı dansın faturası dudak uçuklattı.

İmamoğlu'nun etkinlik için İBB kasasından 2 milyon liradan fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bunun yanında İBB’den etkinlik için ihale alan firmanın da, CHP’li Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Serdal Mumcu’ya ait olduğu bildirildi.

Vatandaşa hizmet etmek yerine şov ve reklam peşinde koşan İmamoğlu'nun İETT'de yaşanan çileye sessiz kalması ise vatandaşları isyan ettirdi.

Vatandaşın İETT isyanı

Arnavutköy-Başakşehir seferini yapan İETT otobüslerinin iptal olmasının ardından bindikleri otobüste arıza yapınca vatandaşlar çileden çıktı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir vatandaş "Sabah 2 kez iptal oldu. Bizi hastaneden alan otobüs de arıza yaptı yine yollarda kaldık" diyerek tepkisini dile getirdi.