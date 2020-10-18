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Aktüel İskele halatının kopması sonucu 2. katta mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı
Aktüel

İskele halatının kopması sonucu 2. katta mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:58:40 -
İskele halatının kopması sonucu 2. katta mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde boya yaparken iskele halatının kopması sonucu 2. katta mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, adı öğrenilemeyen inşaat işçisi, İhsaniye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında boya yaparken üzerinde durduğu iskelenin halatı koptu.

Emniyet kemeri takılı olan işçinin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini kullanarak apartmanın 2. katında korkuyla bekleyen işçiyi kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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