İskeçe'de yüce Kur'an'a alçak saldırı!

Açıklama İskeçe Müftülüğü'nden geldi.

Ilıca köyünde bir hadsizin caminin içinde bulunan Kur'an-ı Kerimleri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edildi.

Saldırganın Fransa vatandaşı olduğu öğrenildi.

Müftülük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve mabedimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınar, barış ve huzur ortamını yok etmeye yönelik bu tür saldırıyı gerçekleştiren karanlık ruhlu şahsın hak ettiği cezaya çarptırılmasını bekleriz. Milletimiz söz konusu olayı endişe ve şaşkınlıkla karşılamıştır. Rabb'im bu tür dini değerlerimize saldıran kötülerden korusun.

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