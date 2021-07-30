İskeçe Türk Birliği’nden Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı!
Türkiye yaşanan orman yangınları ile canla başla mücadele ederken Batı Trakya Türk Azınlığı'nın İlk Sivil Toplum Kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği de Türkiye’yi yalnız bırakmadı.
yeniakit.com.tr
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın İlk Sivil Toplum Kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği sosyal medya hesabından “Geçmiş olsun Türkiye!” başlığı ile yaptığı paylaşımda, “Anavatan Türkiye’de son günlerde yaşanan yangın felaketlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Yangınların neden olduğu yaraların bir an önce sarılmasını, zararların giderilmesini temenni ederiz. Aklımız ve dualarımız sizinle!...” ifadelerini kullandı.