İşitme kaybı belirtileri nelerdir?
İşitme kaybı belirtileri çoğu zaman belirgin olmaz. Bu yüzden gözardı edilebilmektedir. İşitme kaybı belirtilerini önceden sezmek ve durum ilerlemeden doktora başvurmak tedavi açısından çok önemlidir.26 Temmuz 2018 Perşembe 22:13
Seslerin ve konuşmaların algılanmasında zorluk yaşama
Gürültülü ve yüksek sesle konuşulan ortamlarda arkadan gelen sesleri algılamakta zorlu çekme veya hiç algılayamama
Kişinin biriyle konuşurken karşısından yüksek sesle ve anlaşılır şekilde konuşmasını istemesi
Radyo veya televizyon gibi işitsel cihazların seslerini açma ihtiyacı
Sosyal ortamlarda konuşmaktan kaçmaya başlamak
İşitme kaybı kişide psikolojik sorunlara yol açabilir.
Yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri çok fazla olan işitme kaybının sıkça görülen olumsuz sonuçları şu şekildedir;
Depresyon
Kaygı
Kişi ne dediğini duyamadığı için kendi hakkında olumsuz konuşulduğunu düşünür ve paranoya oluşabilir
ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI ŞU DURUMLARA YOL AÇAR:
şitme kaybı yaşayan çocuk çevresindeki kişilerle iletişim kurmakta zorluk çeker ve bu kişinin sinirli ve gergin olmasına yol açar. İşitme kaybı çekingenlik, utangaçlık, özgüven eksikliği gibi sonuçlar doğurabilir.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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