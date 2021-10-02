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Kadın - Aile İşitme engellilere umut olacaklar
Kadın - Aile

İşitme engellilere umut olacaklar

Ağrı’da işitme engelli vatandaşların toplum içinde daha aktif olmasını ve onlarla birebir iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 14:48:00 -
İşitme engellilere umut olacaklar

Ağrı’da işitme engelli vatandaşların toplum içinde daha aktif olmasını ve onlarla birebir iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.
Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün SERKA desteği ve İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliği ile kentte bulunan kurumlarda görev yapan personellere, işitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurabilmeleri için işaret dili eğitimi veriliyor. 2 hafta süren eğitim programı ile temel işaret eğitimi alan personeller, kurs bitiminin ardından basit düzeyde çeviriler yaparak, işitme engelli bireylere daha kaliteli hizmet sağlayıp aynı zamanda onların toplum içindeki ihtiyaçların giderilmesini sağlayabilecek düzeye geliyor. İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından görevlendirilen işitme engelliler öğretmeni tarafından eğitim alan personeller, şarkılar eşliğinde öğrendikleri işaret dilini faydalı bir şekilde kullanmanın heyecanını yaşıyor. 

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